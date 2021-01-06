Sarıyer’de hastaya yetişmek için hızla giden ambulans, trafik ışıklarında dönüş yapan otomobile çarptı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Azerbaycan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, hastaya yetişmeye çalışan ambulans, trafik ışıklarında dönüş yapmaya çalışan otomobile çarparak kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans, kaldırıma çıkarak durabildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaza sonucu otomobil sürücüsü, hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, otomobil sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Sarıyer'de ambulans ile otomobilin çarpışma anı ViDEO