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    Sarıyer'de ambulans şoförü direksiyonu kırdı, faciadan kıl payı dönüldü

    Ambulansa yol vermek isteyen otomobil ani manevra yapınca, seyir halindeki motosikletle çarpıştı. Kazanın etkisi ile yolun ortasında kalan kazazedeler, ambulans şoförünün dikkatiyle faciadan döndü.
    • 03.06.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 13:13
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    Sarıyer'de ambulans şoförü direksiyonu kırdı, faciadan kıl payı dönüldü

    İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda, saat 14.30 sıralarında, Tarabya istikametinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü Emir Cevahir, arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermek için ara sokağa manevra yapınca kaza kaçınılmaz oldu.

    O sırada, Cevahir idaresindeki otomobil ile ters istikamette seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Furkan Karapınar çarpıştı.

    İHA’nın haberine göre; o sırada hızla ilerleyen ambulans şoförünün dikkati büyük bir facianın önüne geçti.

    Kazazedeleri teğet geçti, park halindeki araca çarptı

    Direksiyonu sağa kıran ambulans şoförü yolun ortasında kalan 2 kazazedeyi teğet geçti, park halindeki başka bir otomobile arkadan çarptı.

    Sarıyer'de ambulans şoförü direksiyonu kırdı, faciadan kıl payı dönüldü ViDEO

    Ambulanstan inip yaralıların yardımına koştular

    Ambulanstan inen sağlık ekipleri, yaralıların yardımına koştu.

    Furkan Karapınar ile Barış Karapınar isimli şahıslar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Öte yandan, kaza anı ise anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Sarıyer de ambulans şoförü direksiyonu kırdı, faciadan kıl payı dönüldü #1

    Sarıyer de ambulans şoförü direksiyonu kırdı, faciadan kıl payı dönüldü #2


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