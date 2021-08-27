Arabasına takmak için yeni motor alan Ali Kaymaz, motoru evin önünde bırak. Motor, sabah saatlerinde 3 kişi tarafından çalındı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde arabasına taktırmak için yeni motor alan Ali Kaymaz, motoru evinin önüne bıraktı.

İkisi kadın 3 kişi, dün sabah saat 06.00 sıralarında, kamyonetle gelerek Kaymaz’a ait motoru çaldı.

Hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Aldığı motorun çalındığını fark eden Kaymaz, güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra, polise giderek şikayetçi oldu.

Sarıyer’de arabanın motorunu çalınma anları kamerada ViDEO

“BİZ 3 KİŞİ KALDIRAMADIK, ADAM TEK BAŞINA KAMYONETE ATIP GÖTÜRÜYOR”

Yaşadığı olaya ilişkin açıklama yapan Ali Kaymaz, şu sözleri kaydetti:

“Dün arabanın motor bloğu çatlamıştı, gittik aynı motordan aldık. İçeri girdim. Bir çıktım motor bloğu yok, çalmışlar. Adam kamyonetle buraya yanaşıyor, motoru iki bayan taşımaya çalışıyor ama burada düşürüyorlar. Sonra adam iniyor arabadan tek başına kaldırıp yüklüyor. Motor zaten çok ağır, ben tek başıma değil, üç kişi kaldıramadık. İki yüz elli, üç yüz kilo var rahat. Adam kamyonete atıp götürüyor.”