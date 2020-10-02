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Sarıyer’de aracın köpeği ezdiği an
Sarıyer Zekeriyaköy'de site içerisinde yerde yatan köpeğin üzerinden geçen sürücü, ezdiği köpeğe sahip çıkmadı.
- İHA
- 02.10.2020 - 11:24
Sarıyer Zekeriyaköy’deki bir site içerisinde seyir halinde olan Emircan E. idaresindeki araç, yerde yatan köpeği ezerek üzerinden geçti.
Ezilen köpek yaralı olarak kurtularak aracın altından çıkarken, sürücü ise ileride durdu.
SAHİP ÇIKMADI
Site sakinlerinin baktığı köpek ezilerek ağır yaralandı. İddiaya göre sürücünün ezdiği köpeğe sahip çıkmaması nedeniyle site sakinleri, olay yerine gelerek tepki gösterdi.
Sarıyer’de aracın köpeği ezdiği an ViDEO
Ağır yaralanan hayvan, sitedekiler tarafından hayvan kliniğine götürülerek, ameliyata alındı. Sitede oturanların, Emircan E.’nin çarptığı köpeğe sahip çıkmadığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.