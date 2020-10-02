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    Sarıyer’de aracın köpeği ezdiği an

    Sarıyer Zekeriyaköy'de site içerisinde yerde yatan köpeğin üzerinden geçen sürücü, ezdiği köpeğe sahip çıkmadı.
    • İHA
    • 02.10.2020 - 11:24
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    Sarıyer’de aracın köpeği ezdiği an

    Sarıyer Zekeriyaköy’deki bir site içerisinde seyir halinde olan Emircan E. idaresindeki araç, yerde yatan köpeği ezerek üzerinden geçti.

    Ezilen köpek yaralı olarak kurtularak aracın altından çıkarken, sürücü ise ileride durdu.

    SAHİP ÇIKMADI

    Site sakinlerinin baktığı köpek ezilerek ağır yaralandı. İddiaya göre sürücünün ezdiği köpeğe sahip çıkmaması nedeniyle site sakinleri, olay yerine gelerek tepki gösterdi.

    Sarıyer’de aracın köpeği ezdiği an ViDEO

    Sarıyer’de aracın köpeği ezdiği an #1

    Ağır yaralanan hayvan, sitedekiler tarafından hayvan kliniğine götürülerek, ameliyata alındı. Sitede oturanların, Emircan E.’nin çarptığı köpeğe sahip çıkmadığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

    Sarıyer’de aracın köpeği ezdiği an #2

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