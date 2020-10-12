Sarıyer’de arıtma tesisinde kamyonun altında kalan işçi öldü

Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatında hafriyat kamyonunun altında kalan işçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'ne bağlı Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde saat 18.15 sıralarında ismi henüz öğrenilemeyen bir işçi, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada bir hafriyat kamyonunun altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan işçi, sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından ceset morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.