Daha önceden alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan Vedat G., başkasının ehliyetini kullanarak polisi kandırmaya çalıştı. Polisler durumu fark edince kaçmaya çalışan Vedat G. yakalandı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesi içerisinde yer alan Maslak bölgesi Büyükdere Caddesi üzerinde saat 02.00 sıralarında, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Vedat G.'nin kullandığı otomobil, polis kontrol noktasında durduruldu.

Vedat G., evrak kontrolü yapan polise başkasına ait sürücü belgesi verdi.

Polislerin durumu fark etmesi üzerinde otomobilden inip kaçmaya çalışan Vedat G., kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Uzun süre polislere direnen Vedat G., “Nefes alamıyorum, su verin." diye bağırdı.

POLİSLERLE TARTIŞTI

Vedat G.'nin kardeşi olduğu öğrenilen kişi, bir yandan yaşananları cep telefonu ile kaydetmeye çalışırken diğer yandan polislerle tartıştı.

Vedat G., Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Vedat G. ve kardeşi, ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Sarıyer’de başkasının ehliyeti ile yakalanınca kaçmaya çalıştı VİDEO



SABIKA KAYDI BULUNDUĞU BELİRLENDİ

Arşiv taramasında, Vedat G.'nin yoklama kaçağı olduğu ve kasten yaralamaktan sabıka kaydının bulunduğu belirlendi.

Alkolmetreye üflemeye reddeden Vedat G., kan testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Alkolmetreye üflemeyi reddeden Vedat G.'nin alkollü olup olmadığı hastanede yapılacak kan testi sonucunda ortaya çıkacak.