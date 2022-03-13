Sarıyer'de taksiciyle sürücü arasında bıçaklı tartışma

Yol verme meselesi yüzünden öfkelenen taksi şoförü, bıçakla tartıştığı sürücünün üzerine yürüdü. Hararetli tartışma sürücünün aracına binip bölgeden ayrılmasıyla son buldu.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Büyükdere Caddesi üzerinde, 34 TGT 17 plakalı taksinin şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden atışma yaşandı.

Taraflar bir süre sonra araçlarını yol kenarına çekti.

TAKSİCİ BIÇAKLA SÜRÜCÜNÜN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Aracından inen otomobil sürücüsü karşı tarafa tepki gösterirken, taksi şoföfü de eline aldığı bıçakla sürücünün yanına giderek tehdit yağdırmaya başladı. Bıçağı gören sürücü tartışmayı daha fazla büyütmeden olay yerinden uzaklaştı.

O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.