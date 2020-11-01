Sarıyer’de bir genç, denize koşarak atladı ve boğuldu

Sarıyer’de bir genç, denize koşarak atladı ve boğuldu

İstanbul Sarıyer sahilinde ailesiyle tartışan bir genç, koşarak denize atlayıp intihar etti.

İstanbul Sarıyer ilçesi sahilinde, ismi öğrenilemeyen 18 yaşlarındaki bir genç, sahilde ailesiyle tartıştıktan sonra koşarak boğazın sularına atladı.

BALIK ADAMLAR GENCİ ARADI

Gencin suda boğulduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çevrede önlem alırken, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı balık adamlar ise genci çıkartmak için çalışma başlattı.

Sarıyer’de bir genç, denize koşarak atladı ve boğuldu-Video

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan çalışmaların neticesinde balık adamlar, gencin cansız bedenini tekneye çıkarttı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Tekneyle sahile getirilen gencin cansız bedeni ambulansa alınarak en yakın hastanenin morguna kaldırılırken, ailesinin gözleri önünde denize atlayan gencin çıkarılması sırasında aile fertleri sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü.

Polis ekipleri olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



