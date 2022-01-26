Karlı yolda yokuş aşağı kayan bir taksi, saniyeler önce ağaca çarparak durabilen başka bir taksiye çarptı. Olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Rüzgargülü Sokak'ta Umut Gökçek'in kullandığı 34 TKB 89 plakalı taksi, buz tutan yokuşta kayarak bir ağaca çarptı.

Umut Gökçek, kaza sonrası yukarıdan gelen başka bir taksiyi uyarmak istedi ancak dikkate alınmadı.

ARKADAN GELEN TAKSİ DE KAZA YAPTI

Müşterinin isteğiyle yola devam eden 34 TJD 20 plakalı taksi de kontrolden çıktı ve kaza yapan taksiye çarptı. Yol kenarında bulunan ağacın kaza yapan araçları tutmasıyla büyük bir faciadan son anda dönüldü. Araçlar aşağıdaki otoparka düşmekten kurtuldu. Durumu gören vatandaşlar, yan tarafta bulunan otoparktaki araçlarını çekti.

Sarıyer’de buzlanan yolda kaza yapan iki taksi

"'GELME' DİYE UYARDIM AMA MÜŞTERİ DİNLEMEDİ"

Kaza anını anlatan taksi Şoförü Umut Gökçek, “Sokağın başında yolcu almaya geliyordum. Bir bakayım dedim yol nasıl diye ayağımı frenden çekmemle aracın kayması bir oldu. Kapı da açıktı, ben de yere düştüm araba asılı kaldı. Sonrasında yukarından bu araç geldi. Ona seslendim, yukarıya koşa koşa gittim 'gelme senin olduğun yerden ben kaydım' dedim. Arabasında müşteri vardı müşteri ise gitmesini gerektiğini işinin olduğunu söyledi. Sonrasında o da kayarak bana çarptı. Böyle müşterilerimiz oluyor işte bazen. Yollarda ise sözde tuzlamaya gelmişler ama yolda herhangi bir tuzlama yok.” dedi.