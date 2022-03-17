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- Sarıyer’de cep telefonuna bakarken canından oluyordu
Sarıyer’de cep telefonuna bakarken canından oluyordu
Kaldırımda yürürken cep telefonuna bakan genç kıza, yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. Yere düşerek yüzünü kaldırıma vuran genç kız kazayı, hafif sıyrıklarla atlattı.
- İHA
- 17.03.2022 - 10:07
İstanbul’un Sarıyer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki kaldırımda yürüyen Fatma Biçer, bu sırada cep telefonuna bakıyordu.
Biçer karşıdan karşıya geçmek istediği anda sol taraftan gelen otomobili fark etmedi ve kaza kaçınılmaz oldu.
YÜZÜNÜ KALDIRIMA VURDU
Otomobil Fatma Biçer’e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen Biçer, yüzünü kaldırıma vurdu.
Genç kız kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobil şoförü ve çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu.
O ANLAR KAMERADA
Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde meydana gelen kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.