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    Sarıyer'de çöp kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi

    Freni boşaldığı iddia edilen çöp kamyonu, park halindeki araçlara çarparak sitenin duvarını aştı, karşıdaki binanın bahçesine girdi.
    • İHA
    • 05.09.2020 - 11:30
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    Sarıyer'de çöp kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi

    Sabah 10.00 sıralarında çöpleri almak için İstanbul’un Sarıyer ilçesi Poligon Mahallesi Dereler Sokak'a giren kamyonun bir anda freni boşaldı.

    Yokuş aşağı hızla inen kamyon, önce park halindeki araçlara vurdu.

    ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

    Sokakta bulunan bir sitenin duvarını aşan kamyon, ardından karşı taraftaki apartmanın bahçesine girerek durdu. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada şoför araç içerisinde sıkıştı.

    Sarıyer de çöp kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi #1

    ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI

    Panikle evlerinden çıkan vatandaşlar, yaralı şoföre yardım etti. Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekibi de sevk edildi. Hafif yaralanan şoför, ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Sarıyer de çöp kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi #2

    MAHALLELİ DEHŞETİ YAŞADI

    Mahalleli Ahmet Kaya yaşanan dehşeti anlatarak, “Çöp yüklüyorlardı sitenin içerisinde. Salonda otururken bir ses duydum. Çıkıp koştum buraya. Baktım çöp kamyonu duvarı aşmış kamyonun bahçesine dalmış. Bugün hafta sonu. Aslında hava yağmurlu olmasa komşular her sabah burada kahvaltı yapıyorlar. Şoför sıkışmıştı, vatandaşlarla yardım ettik. Hastaneye gönderdik.” dedi.

    Sarıyer de çöp kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi #3

    Sarıyer de çöp kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi #4

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