Sarıyer'de defineciler 15 metre derinlikte yakalandılar

Kazdıkları iki çukura jeneratör ve oksijen için boru sistemi kurarak dua asan, 3 şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı çevresinde devriye görevinde olan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, jeneratör seslerinin üzerine harekete geçti.

Bunun üzerine 2 kilometre yürüyen Sarıyer polisi, seslerin geldiği yere ulaştığında jeneratör sistemi olduğunu ve oksijen alınması için içeriye boru uzatıldığını gördü.

3 DEFİNECİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Definecilerin kaçak kazı yaptığını anlayan polis ekipleri, 3 şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 2 ayrı çukurun kazıldığı birinin 10 metre diğerinin 15 metre derinlikte olduğu öğrenildi. Şahısların yaklaşık 1 senedir kazı yaptıkları ortaya çıktı.

Sarıyer’de defineciler 15 metre derinlikte suçüstü yakalandı

ÇUKUR GİRİŞİNE DUA ASTILAR

Olay yerinde çalışma yapan ekipler, definecilerin bir şeye ulaşmadıklarını tespit etti. Ayrıca şahısların kazı yaptıkları yerin girişindeki ağaca dua astıkları görüldü.

Gözaltına alınan İbrahim B, Necmettin Ç. ve Hamdi A. emniyete götürüldü. Şahıslara emniyette “Kültür ve Tabiatlarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli ve idari işlem yapıldı.