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Sarıyer’de denizden kadın cesedi çıktı
Sarıyer Sahili'nde kadın cesedi bulundu. Sahile vuran ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
- DHA
- 27.02.2022 - 13:35
İstanbul’un Sarıyer ilçesi Yeni Mahalle’deki sahilde yürüyüş yapanlar, denizde ceset olduğunu fark etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
30 YAŞLARINDA BİR KADINA AİT
Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cansız beden, kimlik tespitinin yapılabilmesi için Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 30 yaşlarında bir kadına ait olduğu belirlendi.
İlk incelemeler sonucu kadının boğularak öldüğü düşünülüyor.
Sarıyer’de denizden kadın cesedi çıktı VİDEO