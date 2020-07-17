Sarıyer'de denize giren vatandaş, ölümden döndü

Suda çırpınan 30 yaşlarındaki adam, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından boğulmaktan son anda kurtuldu.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde denize giren bir kişinin çırpındığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri de sevk edildi.

SON ANDA KURTULDU

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, vatandaşı kurtarmak için harekete geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlardan biri, suya atlayarak boğulmakta olan vatandaşı son anda bota çıkardı.

Sarıyer'de ekiplerin denizde boğulan adamı kurtarma anları

HASTANEYE KALDIRILDI

Hayati belirti taşıyan vatandaş, hemen karada hazır şekilde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kişinin, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, sudaki vatandaşın dalgıç tarafından kurtarıldığı anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.

"AĞZINDAN KÖPÜKLER ÇIKIYORDU"

Boğulma tehlikesi geçiren kişinin dalgıç tarafından kurtarıldığını belirten Bayram Dalgıç, "Biz iskeledeydik. Arkadaş yüzüyordu. Gemilere doğru gidiyordu. Sonra bir anda suya battığını gördük. İskeledeki görevliler simit atarak çıkarmaya çalıştı, ancak can simidine doğru gidemedi. Ardından Sahil Güvenlik ekipleri geldi. Dalgıç arkadaş suya dalarak yukarı çıkardı. Ağzından köpükler çıkıyordu, durumu pek iyi görünmüyordu. Ancak hemen ambulansa koyup hastaneye götürdüler." ifadelerini kullandı.