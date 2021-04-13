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    Sarıyer'de dönüş yapan sürücü kayalıklardan aşağı uçtu

    Dönüş yapacağı esnada kontrolden çıkan otomobiliyle 70 metreden aşağı düşen sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak halatla yukarıya çıkartıldı.
    • İHA
    • 13.04.2021 - 17:58
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 18:00
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    Sarıyer'de dönüş yapan sürücü kayalıklardan aşağı uçtu

    İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Garipçe Fehim Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Emre Kurban, otomobille “U” dönüş yapmak istedi.

    Dönüşü alamayan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 70 metreden aşağıya uçtu.

    SÜRÜCÜ HALAT YARDIMIYLA KURTARILDI

    Taklalar atan araç deniz kıyısına yakın bir mesafede ters dönerek durabildi. Olay sonrası sürücü aracın içerisinde mahsur kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından sürücü ekipler tarafından kurtarılarak sedyeyle konuldu. Vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin de yardımıyla yaralı sürücü halat yardımıyla yola çıkartıldı.

    Sarıyer'de dönüş yapan sürücü kayalıklardan aşağı uçtu

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Ambulansa alınan genç, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından jandarma ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

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