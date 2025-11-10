Sarıyer'de ehliyetsiz sürücü kırmızı ışıkta geçti: 2'si çocuk 3 yaralı

- İstanbul Sarıyer'de 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kırmızı ışıkta geçerek bir pikaba çarptı.
- Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı, ancak hayati tehlikeleri bulunmuyor.
- Polis olayla ilgili incelemelerine devam ediyor.
İstanbul’un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi’nde kırmızı ışık ihlali iddiasıyla meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Büyükdere Caddesi’nde yaşandı. M.E.A. (17) yönetimindeki 34 UP 8385 plakalı otomobilin kırmızı ışıkta geçtiği öne sürüldü. Otomobil, kavşakta dönüş yapan Ali K. (64) yönetimindeki 53 DS 654 plakalı pikaba çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savruldu.
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ VE 2 KİŞİ YARALANDI
Kazada, ehliyetsiz olduğu iddia edilen 17 yaşındaki sürücü M.E.A., yanındaki E.H.S. (17) ve pikapta bulunan O.E.M. yaralandı. Pikap sürücüsü Ali K. kazayı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.