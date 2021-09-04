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    Sarıyer'de emlakçıda silahlı saldırı: 1 ölü

    Çalıştığı emlakçıda iş yerini basan iki kişinin ateş açmasıyla yaralanan Kemal Kavraz, 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Saldırganlar gözaltına alınıp tutuklandı.
    • DHA
    • 04.09.2021 - 16:49
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    Sarıyer'de emlakçıda silahlı saldırı: 1 ölü

    İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ortaçeşme Caddesi üzerinde emlak dükkanında çalışan Kemal Kavraz, iş yerinin önüne gelen motosikletli iki şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    Saldırganlar kaçarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekipleri yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kemal Kavraz 2 gün boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Sarıyer de emlakçıda silahlı saldırı: 1 ölü #1

    SALDIRGANLAR BEŞİKTAŞ'TA YAKALANDI

    Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganların Mustafa F. ile Ersin Y. olduğunu tespit etti. Şüpheliler yapılan çalışmanın ardından Beşiktaş'taki adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

    Öte yandan iş yeri sahibi emlakçı Hasan D. ile olaydan kısa bir süre önce tartışma yaşayan müteahhit İbrahim K. de gözaltına alındı. İbrahim K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Sarıyer de emlakçıda silahlı saldırı: 1 ölü #2

    TUTUKLANDILAR

    Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa F. ve Ersin Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

    Sarıyer de emlakçıda silahlı saldırı: 1 ölü #3

    Sarıyer de emlakçıda silahlı saldırı: 1 ölü #4

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