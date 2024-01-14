Sarıyer'de ev sahibi kadının sopa ile saldırdığı genç: Bacağıma vurunca küfrettim Sarıyer’de sokak ortasında ev sahibinin sopalı saldırısına uğrayan Onur Yavuzyılmaz, yaşananları anlattı.

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İHA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Onur Yavuzyılmaz (24), pandemi döneminde Sarıyer Rumeli Hisarı’nda bulunan ev arkadaşlarıyla birlikte Şuayip ve Sevgi E. çiftiyle anlaşarak evlerini 2 bin 500 lira karşılığında kiralamıştı

Ev sahibi kadın, iddiaya göre kirayı 5 kat artırmak istemiş, ancak bu teklifi reddeden Yavuzyılmaz'a geçtiğimiz günlerde "Evimden çıkacaksın" diye bağırıp küfür ederek sokak ortasında sopayla saldırmıştı

Yavuzyılmaz, kadına karşılık verince, olay daha da büyümüş; ardından kadının akrabaları iddiaya göre gençlerin evini basarak tehdit etmişlerdi.

Olayın ardından gençler polise başvurarak şikayetçi olmuş ve koruma talebinde bulunmuşlardı.

Onur Yavuzyılmaz, 24 yaşındaki öğrenci, yaşanan saldırı ve evlerine yapılan baskın anını detaylarıyla anlattı.

"Ettiğim küfürlerle övünmüyorum, herkesten özür dilerim"

Küfür ettiği için ev sahibinden özür dileyen Onur Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

Ben köpeğimi gezdirdiğim sırada ev sahibimin bana hakaret etmesiyle başladı. Köpeğimi gezdirirken küfürü duydum ama bakmadım. Köpeğimi gezdirip gelirken bana bir leğen su döktü. Ben de ‘Neden böyle yapıyorsun?' dedim. Kendisi de ‘Çıkın evimden’ diyerek küfür etti. Ben de köpeğimi bırakıp geri geldim. Sonra bu olay gerçekleşti. Ettiğim küfürlerle övünmüyorum, herkesten özür dilerim. Fakat bana kimse vurmadan ben küfür etmedim. Kendisi bacağıma vurduktan sonra küfür ettim. Ondan sonra darp raporu alıp kendisinden şikayetçi oldum. Kendisi ile 2 yıldır süregelen bir kira husumetimiz bulunmakta, kira husumeti yargıya taşındı.

"2 sene önce 2 bin 800 TL olan kiramızı 15 bin TL yapmak istedi"

Can sağlıklarından endişe ettiklerini söyleyen Yavuzyılmaz,sözlerini şöyle sürdürdü:

Eve engelli bir birey olan oğlunu geçirecekler, böyle bir iddiaları var. Fakat bize 2 sene önce '2 bin 800 TL olan kiramızı 15 bin TL yapın ya da evimden çıkın' dedi. Biz bu iddianın samimi olduğuna inanmıyoruz. Bizim evimiz engelli bir bireyin yaşayabileceği bir ev değil. Haber yayınlandıktan sonra Sevgi E. isimli şahın akrabaları bizim evimizi bastı. Tehditvari şeyler söylediler. Biz de kapıyı kapatıp polisi aradık. Polis geldikten sonra da karakola gidip şikayetçi olduk. Can sağlığımızdan endişe duyup eve girmedik bir daha, 2 gündür arkadaşımızda kalıyoruz. Koruma talep ettik.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)