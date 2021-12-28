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    Sarıyer'de feci kaza: 3 yaralı

    Bahçeköy'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır üç kişi yaralandı.
    • DHA
    • 28.12.2021 - 02:08
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    Sarıyer'de feci kaza: 3 yaralı

    Sarıyer Bahçeköy'de Kenan M. henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeritte Bahçeköy yönünde seyir halindeki Cüneyt G. idaresindeki araca çarptı.

    1'İ AĞIR, 3 YARALI

    Çevredekilerin ihbarı üzerin olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda otomobilde sıkışan Kenan M. sıkıştığı yerden çıkartıldı.

    Cüneyt G. ve araçtaki bir kadın ise hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaparken Kenan M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Sarıyer de feci kaza: 3 yaralı #1

     

    KAZAYI DUYAN YAKINLARI OLAY YERİNE GELDİ

    Yakınlarının kaza yaptığını öğrenen bazı kişiler olay yerine gelerek diğer yakınlarına telefonla bilgi verdi.

    Yaşanan kaza sonrası araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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