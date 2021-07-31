Rıhtımda manevra yaparak dönüş yapmak isteyen sürücü, otomobilin geri kaydığı anda fren yerine gaza basınca denize uçtu. Sürücü, otomobilin açık camından çıkıp yüzerek kurtuldu.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, Büyük Liman’da bulunan Kıyı Emniyeti Müdürlüğü'ne ait rıhtımda dün saat 19.00 sıralarında bir otomobil sürücüsü, rıhtım üzerinde manevra yaparak geri dönmek istedi.

Sürücü, otomobil hafif geri gidince fren yerine gaza bastı. Otomobil hızla rıhtımdan denize uçtu.

O sırada plajda yüzmekte olan vatandaşlar ve cankurtaranlar sürücünün yardımına koştu.

KAMERAYA YANSIDI

Sürücüye yardım etmek için vatandaşların denize atladığı anlar kameraya yansıdı.

Sürücü dibe batmakta olan aracın açık camından çıktı, yüzerek rıhtımın demir merdivenlerine tutunarak bekledi.

Sarıyer’de fren yerine gaza bastı, otomobil denize uçtu VİDEO



HALATLARLA DENİZDEN ÇIKARILDI

Vatandaşlar sürücüyü merdivenlerden çıkardı. Otomobil sürücüsünün Kıyı Emniyet Müdürlüğü personeli bir dalgıç olduğu ve bu sayede suya gömülen otomobilden çıkıp yüzerek kenara gelebildiği öğrenildi.

Olay yerine gelen vinç ve dalgıçlarla otomobil halatlara bağlanarak denizden çekilerek çıkarıldı.

“BİR ANDA TAM GAZ GERİ GİDEREK DÜŞTÜ”

Yardıma koşan vatandaşlardan Enes Kahraman, şu ifadeleri kullandı:

"Araç geldi köprüden buraya. Her zaman geliyor araçlar. Kıyı Emniyet'ten gemiye geçecekler diye düşündüm. Aracın ön tarafını plaja doğru döndürdü, Bir anda geriye takınca, herhalde yanlışlıkla karıştırdı, geri geri denize uçtu. Ondan sonra zaten hepimiz birden denize atladık. Biz gittiğimizde sürücü araçtan çıkmış, Kıyı Emniyet'in merdivenlerine tutunmuştu. Kısa bir alandı ama kayarak değil, bir anda tam gaz geri giderek düştü.”





“ZATEN ŞOKTAYDI”

Görgü tanıklarından Mertcan Yüksel ise, "Buradan geliyordu, herhalde dönmeye çalışıyordu, oradan bu taraftan çıkacaktı. Araba birdenbire geri geri geldi, suya düştü. O sırada bütün cankurtaran arkadaşlarla birlikte abiye doğru koştuk. Suya atladık, sürücüyü merdivenlerden çıkarttık. Araba hala suyun altında. Merdivenlerden adamı çıkarttık, zaten şoktaydı." dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Akın Aydın isimli bir vatandaş ise, "Biz burada yüzüyorduk, gri bir araba geldi buraya ama bayağı hızla geldi. Sonra bir anda suya doğru düştü." şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.