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    Sarıyer’de freni boşalan kamyonet, park halindeki araçlara çarptı

    İstanbul Sarıyer ilçesinde ağaç dalları yüklü kamyonet, freninin boşalması sonucu önce park halindeki araçlara, ardından da bir ağaca çarparak yan yattı.
    • İHA
    • 20.10.2021 - 06:36
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    Sarıyer’de freni boşalan kamyonet, park halindeki araçlara çarptı

    Sarıyer Tarabya Bayırı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 NL 4432 plakalı kamyonet, kasasında ağaç dalları yüklü halde park halindeyken freni boşaldı.

    PAR HALİNDEKİ 4 ARACA ÇARPIP AĞACA TOSLADI

    Yokuş aşağı giden kamyonet, park halinde duran 4 otomobile çarpıp ardından ağaca çarparak yan yattı.

    Sarıyer’de freni boşalan kamyonet, park halindeki araçlara çarptı #1

    NEYSE Kİ YARALANAN YOK

    Meydana gelen kazada şans eseri kimse yaralanmazken kamyonetin sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Sarıyer’de freni boşalan kamyonet, park halindeki araçlara çarptı #2

    Sarıyer’de freni boşalan kamyonet, park halindeki araçlara çarptı #3

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