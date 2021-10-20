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- Sarıyer’de freni boşalan kamyonet, park halindeki araçlara çarptı
Sarıyer’de freni boşalan kamyonet, park halindeki araçlara çarptı
İstanbul Sarıyer ilçesinde ağaç dalları yüklü kamyonet, freninin boşalması sonucu önce park halindeki araçlara, ardından da bir ağaca çarparak yan yattı.
- İHA
- 20.10.2021 - 06:36
Sarıyer Tarabya Bayırı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 NL 4432 plakalı kamyonet, kasasında ağaç dalları yüklü halde park halindeyken freni boşaldı.
PAR HALİNDEKİ 4 ARACA ÇARPIP AĞACA TOSLADI
Yokuş aşağı giden kamyonet, park halinde duran 4 otomobile çarpıp ardından ağaca çarparak yan yattı.
NEYSE Kİ YARALANAN YOK
Meydana gelen kazada şans eseri kimse yaralanmazken kamyonetin sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.