Sarıyer’de yolcu aldıktan sonra yokuş aşağıya inen taksi, frenleri boşalması sonucu kontrolden çıkarak sokak başındaki eve girdi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Hatemoğlu Okul Sokak üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde yolcu aldıktan sonra yoluna devam eden taksi sürücüsü Selami Oflaz, sokağı dönmek istediği esnada iddiaya göre taksinin freni boşaldı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi, sokak başındaki eve girdi. Neye uğradığını şaşıran Çağla Alan ve ailesi korkuyla kendilerini dışarıya attı.

ARAÇ HALATLA BAĞLANDI

Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, takside sıkışan sürücü Oflaz’ı kurtararak kaldırıma yatırdı. Eve giren araç ise ekipler tarafından halatla bağlandı.

Sarıyer'de freni boşalan taksi eve girdi ViDEO

ŞEKERİ ÇIKAN TAKSİCİ BAYILDI

Sağlık ekipleri olay yerine beklenildiği esnada şekeri yükselen taksi sürücüsü bayıldı. İtfaiye ekipleri suyla yüzünü yıkayarak ayıltmaya çalıştığı adam için yoğun çaba sarf etti. O esnada ise haberi alarak olay yerine gelen ev sahibi, taksinin eve girdiğini görünce sinir krizi geçirdi.

Bağırmaya başlayarak etrafa koşturan adamı komşuları güçlükle sakinleştirdi. Bir süre sonra sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından ilk müdahalesi yapılan Oflaz, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"HASTA ANNEMİN KAFASINA TAŞ YAĞDI"

Kaza esnasında evde olan Çağla Alan, “Ben içeride oturuyordum, güm diye ses duydum, gök gürültüsü gibi değil baya şiddetliydi. Ondan sonra bir baktım annemin çığlığı. Annem koltuktan atlamış taksinin ışıkları yanıyordu ve duman çıkıyordu. Evimize taksi girdi. Vallahi şok oldum ya, nasıl bir süratliydi. Hiçbir açıklaması yok, çünkü yukarıdan geldi. Annem salonda yatıyordu, kendisini hastaydı. Toplamda evde 4 kişiydik, hala şoktayım. Canımıza bir şey olmadı. Annem tam hastalığı atlatacak diyordum, kadının kafasına taş yağdı.” dedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.