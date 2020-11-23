Dolar
7.7477
1.6891%
Euro
9.2238
2.014%
Altın
1866.5
-0.3459%
Borsa
1333.82
0.7454%
G. Altın
465.589
1.4684%
Bitcoin
143736.39
1.2295%
EXEN Coin
12.22
0.08%
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Sarıyer'de freni boşalan taksi eve girdi

    Sarıyer’de yolcu aldıktan sonra yokuş aşağıya inen taksi, frenleri boşalması sonucu kontrolden çıkarak sokak başındaki eve girdi.
    • İHA
    • 23.11.2020 - 13:56
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 14:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sarıyer'de freni boşalan taksi eve girdi

    İstanbul'un Sarıyer ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Hatemoğlu Okul Sokak üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde yolcu aldıktan sonra yoluna devam eden taksi sürücüsü Selami Oflaz, sokağı dönmek istediği esnada iddiaya göre taksinin freni boşaldı.

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi, sokak başındaki eve girdi. Neye uğradığını şaşıran Çağla Alan ve ailesi korkuyla kendilerini dışarıya attı.

    ARAÇ HALATLA BAĞLANDI

    Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, takside sıkışan sürücü Oflaz’ı kurtararak kaldırıma yatırdı. Eve giren araç ise ekipler tarafından halatla bağlandı.

    Sarıyer'de freni boşalan taksi eve girdi ViDEO

    ŞEKERİ ÇIKAN TAKSİCİ BAYILDI

    Sağlık ekipleri olay yerine beklenildiği esnada şekeri yükselen taksi sürücüsü bayıldı. İtfaiye ekipleri suyla yüzünü yıkayarak ayıltmaya çalıştığı adam için yoğun çaba sarf etti. O esnada ise haberi alarak olay yerine gelen ev sahibi, taksinin eve girdiğini görünce sinir krizi geçirdi.

    Sarıyer de freni boşalan taksi eve girdi #1

    Bağırmaya başlayarak etrafa koşturan adamı komşuları güçlükle sakinleştirdi. Bir süre sonra sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından ilk müdahalesi yapılan Oflaz, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Sarıyer de freni boşalan taksi eve girdi #2

    "HASTA ANNEMİN KAFASINA TAŞ YAĞDI"

    Kaza esnasında evde olan Çağla Alan, “Ben içeride oturuyordum, güm diye ses duydum, gök gürültüsü gibi değil baya şiddetliydi. Ondan sonra bir baktım annemin çığlığı. Annem koltuktan atlamış taksinin ışıkları yanıyordu ve duman çıkıyordu. Evimize taksi girdi. Vallahi şok oldum ya, nasıl bir süratliydi. Hiçbir açıklaması yok, çünkü yukarıdan geldi. Annem salonda yatıyordu, kendisini hastaydı. Toplamda evde 4 kişiydik, hala şoktayım. Canımıza bir şey olmadı. Annem tam hastalığı atlatacak diyordum, kadının kafasına taş yağdı.” dedi.

    Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Sarıyer de freni boşalan taksi eve girdi #3

    Sarıyer de freni boşalan taksi eve girdi #4

    Sarıyer de freni boşalan taksi eve girdi #5

    Sarıyer de freni boşalan taksi eve girdi #6

    Selami Oflaz

    Selami Oflaz

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir