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    Sarıyer’de, freni tutmayan otobüs direğe çarptı

    Yokuştan inerken frenleri tutmayan 42K hat numaralı otobüs, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Otobüs şoförü, kazayı yaralı olarak atlattı.
    • DHA
    • 16.03.2022 - 13:52
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    Sarıyer’de, freni tutmayan otobüs direğe çarptı

    İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak Mahallesi Maslak Ayazağa Caddesi'nde, saat 12.00’da, yokuştan inen 42K hat numaralı İETT otobüsünün iddiaya göre frenleri tutmadı.

    Şoförün çabalarına rağmen durmayan otobüs, kaldırımdaki aydınlatma direğine vurarak durabildi.

    YOLCU OLMAMASI FACİAYI ENGELLEDİ

    Kaza sırasında otobüste yolcuların olmaması ve kaldırımda yürüyen kimsenin olmaması, olası bir facianın önüne geçti.

    Otobüsün şoförü de kazayı yara almadan atlattı.

    Sarıyer’de, freni tutmayan otobüs direğe çarptı #1

    Sarıyer’de, freni tutmayan otobüs direğe çarptı #2

    Sarıyer’de, freni tutmayan otobüs direğe çarptı #3

    Sarıyer’de, freni tutmayan otobüs direğe çarptı #4


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