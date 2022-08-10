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- Sarıyer’de genç kadın köpeklerin saldırısından ucuz kurtuldu
Sarıyer’de genç kadın köpeklerin saldırısından ucuz kurtuldu
- Haber Merkezi
- 10.08.2022 - 20:34
Başıboş köpekler can yakmaya devam ediyor...
Bir türlü çözüm bulunamayan başıboş köpek sorunu, vatandaşlar için büyük tehlike yaratıyor.
Kendini hayvansever olarak tanımlayanların baskılarından çekinen belediyeler, başıboş köpekleri sokaklardan çekemiyor.
Sahipsiz köpek saldırılarının yeni adresi İstanbul.
Köpeklerin arasında kaldı
Sarıyer'de genç bir kadın sokak ortasında yürürken etrafında biriken köpeklerin arasında kaldı.
Köpeklerin etrafını sarmasıyla paniğe kapılan genç kadın hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.
Sarıyer’de genç kadın köpeklerin saldırısından ucuz kurtuldu
Saldırıdan ucuz kurtuldu
Başıboş sokak köpeklerinin metrelerce takip ettiği kadın, köpeklerin saldırısından hızlıca bölgeden uzaklaşarak kurtuldu.
Kameralara yansıdı
Ucuz kurtulan genç kadının o anlarını ise evinin balkonunda olan bir vatandaş anbean kameralara kaydetti.