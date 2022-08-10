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    Sarıyer’de genç kadın köpeklerin saldırısından ucuz kurtuldu

    İstanbul Sarıyer'de sokakta yürüyen genç kadının etrafını köpekler sardı. Büyük paniğe kapılan kadın bölgeden hemen uzaklaşarak saldırıdan kurtuldu. Olay kameralara anbean yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 20:34
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    Sarıyer’de genç kadın köpeklerin saldırısından ucuz kurtuldu

    Başıboş köpekler can yakmaya devam ediyor...

    Bir türlü çözüm bulunamayan başıboş köpek sorunu, vatandaşlar için büyük tehlike yaratıyor.

    Kendini hayvansever olarak tanımlayanların baskılarından çekinen belediyeler, başıboş köpekleri sokaklardan çekemiyor.

    Sahipsiz köpek saldırılarının yeni adresi İstanbul.

    Köpeklerin arasında kaldı

    Sarıyer'de genç bir kadın sokak ortasında yürürken etrafında biriken köpeklerin arasında kaldı.

    Köpeklerin etrafını sarmasıyla paniğe kapılan genç kadın hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

    Sarıyer’de genç kadın köpeklerin saldırısından ucuz kurtuldu

    Saldırıdan ucuz kurtuldu

    Başıboş sokak köpeklerinin metrelerce takip ettiği kadın, köpeklerin saldırısından hızlıca bölgeden uzaklaşarak kurtuldu.

    Kameralara yansıdı

    Ucuz kurtulan genç kadının o anlarını ise evinin balkonunda olan bir vatandaş anbean kameralara kaydetti.

    Sarıyer’de genç kadın köpeklerin saldırısından ucuz kurtuldu #1

    Sarıyer’de genç kadın köpeklerin saldırısından ucuz kurtuldu #2

    Sarıyer’de genç kadın köpeklerin saldırısından ucuz kurtuldu #3


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