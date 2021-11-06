Ayazağa’da Osman Ertaç T., alacak verecek meselesinden husumetli olduğu İlhami Cıvak’ı boğazından bıçakladı. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa’da, dün saat 22.00 sıralarında, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle araların husumet bulunan İlhami Cıvak (60) ve Osman Ertaç T. (60), bir binanın içinde karşı karşıya geldi.

Kısa süreli bir konuşmanın ardından İlhami Cıvak, Osman Ertaç T.’yi kapıdan uğurladı.

Osman Ertaç T. tam binanın kapısından çıkacağı esnada bıçağını çıkartarak Cıvak’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamaya başladı.

Yere düşen Cıvak’ı bıçaklamaya devam eden Osman Ertaç T., arkadaşını boğazından da bıçakladıktan sonra hızla koşarak kaçmaya başladı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Saldırı anları saniye sanye güvenlik kameralarına yansıdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı İlhami Cıvak’ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Hemen ameliyata alınan Cıvak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAN İZLERİ TAKİP EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, binanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Cıvak’ı öldüren şüphelinin Osman Ertaç T. olduğu tespit edildi. Şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdüren Sarıyer polisi, binanın dışındaki kan izlerini takip etti.

Sarıyer’de husumetlisini boğazından bıçakladı VİDEO



ŞÜPHELİ EV İZLEMEYE ALINDI

Şahsın yaralı halde 4 sokak yürüdüğünü belirleyen ekipler, kan izlerinin kıraathane önünde yoğunlaştığını gördü.

Bunun üzerine içeriye giren polis ekipleri, şüpheli şahsı aradı ancak bulamadı.

Devam eden çalışmalarda kan izlerinin bir sokağa gittiğini gören Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir evi dışarıdan incelemeye aldı.

LAVABODA KAN İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, mutfak lavabosunda kan izlerini olduğunu tespit etti. Bunun üzerine içeriye baskın düzenleyen polis ekipleri, cinayet zanlısı Osman Ertaç T.’yi kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan evin sahibi C.G. isimli şahıs da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyette cinayeti alacak-verecek meselesi nedeniyle işlediğini itiraf eden Osman Ertaç T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.