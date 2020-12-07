Cerrahi maskeli 3 hırsız sabaha karşı girdikleri bir evi, içeridekiler uyuduğu esnada yarım saat içerisinde soydu. Hırsızların binaya girdiği ve kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi’nde bulunan binanın önüne gelen cerrahi maskeli ve kapüşonlu 3 hırsız, etrafı kolaçan etti, ardından da kapısını zorlayarak girdikleri binanın merdivenlerini çıkmaya başladı.

Çıktıkları katlardaki daireleri zorlayan hırsızlar sonrasında Atakan Akman (17), Müzeyyen Ayyıldız (54) ve İpek Çetinkaya’nın bulunduğu dairenin önüne geldi.

UYUTUCU SPREY SIKTILAR

Kapısı kilitli olmayan daireye kart kullanarak giren hırsızlar, iddiaya göre evde uyuyanların bulunduğu odalara uyutucu sprey sıktı.

Daha sonra odaları gezen hırsızlar, odalarda bulunan 2 bin 500 lira değerindeki pırlanta kolye, 2 bin lira değerindeki saat, içerisinde banka kartları, kimlik ve 100 lira bulunan cüzdan ve cep telefonunu çaldı.

Hırsızlar ardından binadan koşarak çıktıktan sonra kayıplara karıştı.

Sarıyer’de içeridekiler uyurken evi soyan maskeli hırsızlar kamerada ViDEO

EŞKALLERİ BELİRLENDİ

Olayın ardından sabah saatlerinde uyanan İpek Çetinkaya, işe gideceği esnada kapının açık olduğunu fark etti.

Eşyalarını kontrol eden evdekiler, soyulduklarını anladı.

Bunun üzerine Çetinkaya, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların eşkallerini belirledi.

Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi Amirliği'ne giden Çetinkaya ve annesi Müzeyyen Ayyıldız, şikayette bulundu. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

“BU ZAMANA KADAR İLK DEFA BU EVE HIRSIZ GİRDİ”

Olay yaşandığında evde uyuyan Atakan Akman, “Hırsızlar önce aşağıdaki kapıyı zorluyorlar. Bizim kapıyı da zorladıktan sonra evde 3-4 parça malzememiz çalındı. Maddi zararımızda fazla, adam yanıma kadar gelmiş böyle bir cesareti de varmış. Bir de sabah kalktığımda çok acı bir koku aldım, boğazım düğümlendi ve konuşamadım, yerimden kalkamadım. Gözlerim de yanıyordu ve sürekli olarak gözyaşı akıyordu. Eve bir şey sıktıkları da çok belliydi. Ailecek çok mağduruz. Biz 24 senedir bu dairede oturuyoruz, bu zamana kadar ilk defa bu eve hırsız girdi. Bunun da ailem üzerinde psikolojik etkisi çok fazla, sinirlerimiz bozuk ve sabaha kadar uyuyamıyoruz. Bir daha gelirler mi diye korkuyoruz.” dedi.

“BİZİ SIKINTIYA SOKACAK BU CESARETİ NEREDEN BULUYORLAR”

Akman, “İçeri giriyorlar, televizyon gibi değerli şeyler varken onları almayıp telefonu, kolye ve saat çalıyorlar. Bizi sıkıntıya sokacak cesareti nereden buluyorlar? Sabaha karşı geldiler, çilingircilerin kullandığı filmden kullanarak giriş sağlamışlar. Kuzenim sabah saatlerinde bize geldiği için kapıyı kilitlemedik. Benim tahminim uyutucu sprey sıktılar. Sabah kalktığımda tepki bile veremedim. Emniyeti aradık, görüntüleri polise verdik, araştırıyorlar.” ifadelerini kullandı.