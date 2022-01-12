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- Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı
Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı
İki İETT otobüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaralanan 3 yolcu hastaneye kaldırılırken, trafik akışı normale döndü.
- AA
- 12.01.2022 - 13:02
- Güncelleme : 12.01.2022 - 13:19
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Hacıosman Bayırı Caddesi'nde ilerleyen İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önündeki İETT otobüsüne çarptı.
İETT OTOBÜSLERİ ÇARPIŞTI: 3 YARALI
Çarpmanın etkisiyle camları kırılan arkadaki otobüsteki 3 yolcu yaralanırken, öndeki araçta da hasar oluştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
İETT otobüsleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu da normale döndü.