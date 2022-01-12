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    Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı

    İki İETT otobüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaralanan 3 yolcu hastaneye kaldırılırken, trafik akışı normale döndü.
    • AA
    • 12.01.2022 - 13:02
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 13:19
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    Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı

    İstanbul'un Sarıyer ilçesi Hacıosman Bayırı Caddesi'nde ilerleyen İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önündeki İETT otobüsüne çarptı.

    İETT OTOBÜSLERİ ÇARPIŞTI: 3 YARALI

    Çarpmanın etkisiyle camları kırılan arkadaki otobüsteki 3 yolcu yaralanırken, öndeki araçta da hasar oluştu.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı

    YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

    TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

    İETT otobüsleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu da normale döndü.

    Sarıyer de İETT otobüsleri çarpıştı #1

    Sarıyer de İETT otobüsleri çarpıştı #2

    Sarıyer de İETT otobüsleri çarpıştı #3


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