Yol verme nedeniyle çıkan kavgada saldırıya uğrayan İETT şoförü İhsan Uzun, can güvenliğinin kalmadığı gerekçesi ile istifa etti.

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Zekeriyaköy’de, 5 Ağustos’ta 18.00 sıralarında, Hacıosman- Kısırkaya arasında sefer yapan 152 numaralı İETT otobüsünün şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması ortalığı karıştırdı.

Yaşanan sözlü tartışmanın ardından otomobilin sürücüsü İETT otobüsünü takip etti. Şoförün jandarma karakoluna doğru sürdüğü İETT otobüsün önü 3 araçla kesildi.

DHA’nın haberine göre; araçlardan inen kişiler otobüse yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı.

Şoför saldırı sırasında kapıları açmadı. Otobüsteki yolcular ise korku dolu anlar yaşadı.

Uzun süre kornaya bastı, jandarma ekipleri geldi

Uzun süre kornaya basan şoför, jandarma ekiplerinin bölgeye gelmesini sağladı. Gelen jandarma ekipleri olaya müdahale ederken, bölge sorumluluk alanı olduğu için işlem yapması için polis ekibi çağırdı

. Gelen polis ekipleri saldırganları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Otobüs şoförü İhsan Uzun, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Sarıyer'de İETT şoförünün önünü kesip araca saldırdılar VİDEO



İstifa etti

4.5 yıldır İETT otobüsü şoförlüğü yapan İhsan Uzun, benzer saldırıları çok sık yaşadığı ve can güvenliği kalmadığını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

“Can güvenliğimi sağlamak için jandarmanın önünde durdum”

Yaşadıklarını anlatan İhsan Uzun, şu ifadeleri kullandı:

“Sarıyer Hacıosman Kısırkaya arasında çalışan 152 nolu hatta görevli otobüs şoförüyüm. Normal yolumda giderken bir araç önüme çıktı. Ben de kaza olmaması için frene bastım. Sonra 3 araç peşime takıldı. Ben de can güvenliğimi sağlamak için jandarmanın önünde durdum. Araçtan inip otobüsün şoför tarafının camını yumruklamaya başladılar.

“Can güvenliğim olmadığı için işimi de bırakıyorum”

Kapı tarafına geçip yumrukladılar. Küfür ettiler. Jandarma olaya müdahale etti. Biz İETT işletme şoförleri olarak can güvenliğimiz yok. Daha önce de böyle durumlarla karşı karşıya kaldım. İETT'nin bu duruma önlem alması gerekiyor. Arkadaşlarımızın can güvenliği yok. Ben evli ve iki çocuk babasıyım. Bu konu sebebiyle can güvenliğim olmadığı için işimi de bırakıyorum. Can güvenliğimin olduğu bir işte çalışmak istiyorum. İETT işletme şoförleri olarak kimse bize sahip çıkmıyor.”