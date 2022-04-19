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    Sarıyer'de iki gün arayla gittiği pidecinin şemsiyelerini çaldı

    Aynı pidecinin iki gün üst üste şemsiyelerinin çalınma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 10:04
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    Sarıyer'de iki gün arayla gittiği pidecinin şemsiyelerini çaldı

    26 Mart Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında, İstanbul Sarıyer'de bulunan bir pideciye, önceki gün gelen hırsızlık şüphelisi bir kez daha geldi.

    Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki pidecinin, iki gün üst üste şemsiyeleri çalındı.

    Hafta sonu kapalı olan iş yerini açmaya geldiğinde bahçedeki gölgelik şemsiyelerin yerinde olmadığını fark eden Özcan Yavuz, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

    Şemsiye hırsızından şikayetçi odlu

    Görüntülerde Yavuz, iki gün arayla gelen bir kişinin şemsiyeleri sökerek götürdüğünü gördü.

    Kamera kayıtları ile polis merkezine giden Özcan Yavuz, şemsiyeleri çalan kişiden şikayetçi oldu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Sarıyer'de iki gün arayla gittiği pidecinin şemsiyelerini çaldı ViDEO

    "Bu işin ticaretini yapıyorlar galiba"

    DHA'ya konuşan iş yeri sahibi Özcan Yavuz, "Yüzünde maskesi olan, kapüşonlu hırsız geliyor bizim şemsiyemizi alıp götürüyor. Yukarda gördüğünüz brandayı söküyor, sadece iskeletini alıp götürüyor. Bu işin ticaretini yapıyor galiba. İkincisini sağlamlaştırmamıza rağmen iki akşam sonra onu da anahtarla söküp götürüyor. Pazartesi gece sabaha karşı güvenlik kamerasından dükkanı kontrol ettim. Baktım şemsiye yok. Kamerada kaydı geri aldım baktım saat 03.00 civarı arkadaş şuradan yukarıdan geliyor. Burada bakıyor kontrol ediyor, elinde zaten anahtar var vidasını söküyor, alıyor şemsiyeyi götürüp bir üst sokakta brandasını söküyor. Brandayı atıyor, sadece iskeletini alıp gidiyor." şeklinde anlattı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Sarıyer de iki gün arayla gittiği pidecinin şemsiyelerini çaldı #1

    Sarıyer de iki gün arayla gittiği pidecinin şemsiyelerini çaldı #2

    Sarıyer de iki gün arayla gittiği pidecinin şemsiyelerini çaldı #3

    Sarıyer de iki gün arayla gittiği pidecinin şemsiyelerini çaldı #4

    Sarıyer de iki gün arayla gittiği pidecinin şemsiyelerini çaldı #5

    Sarıyer de iki gün arayla gittiği pidecinin şemsiyelerini çaldı #6

    Sarıyer de iki gün arayla gittiği pidecinin şemsiyelerini çaldı #7

    Sarıyer de iki gün arayla gittiği pidecinin şemsiyelerini çaldı #8

    Sarıyer de iki gün arayla gittiği pidecinin şemsiyelerini çaldı #9


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