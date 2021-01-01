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    Sarıyer'de intihara kalkışan kişiyi polis vazgeçirdi

    İstanbul Sarıyer sahilinde kendini denize atmak isteyen şahsı müzakereci polis memuru, yağmur altında bir saat süren çabalarının ardından ikna ederek vazgeçirdi.
    • DHA
    • 01.01.2021 - 08:22
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 08:32
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    Sarıyer'de intihara kalkışan kişiyi polis vazgeçirdi

    İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kireçburnu Mahallesi Mısır Caddesi'nde, ismi öğrenilemeyen vatandaş, bacağına bağladığı taşla denize atlamak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, vatandaşın ikna edilmesi için müzakereci polis çağırdı.

    YAĞMUR ALTINDA BİR SAAT İKNAYA ÇALIŞTI

    Olay yerine gelen müzakereci polis memuru ile vatandaş arasında başlayan ikna çalışması bir saat sürdü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sağlık görevlileri ve deniz polisi de bölgede hazır bulundu.

    Sarıyer de intihara kalkışan kişiyi polis vazgeçirdi #1

    ÜZERİNDEKİ MONTU MÜZAKERECİ POLİSE VERDİ

    Havanın yağmasıyla birlikte, müzakereci polisin ıslandığını gören vatandaş üzerinde bulunan montu çıkararak polis memuruna verdi. Yaklaşık bir saat süren çabaların ardından intihar etmek isteyen vatandaş ikna edildi.

    Sarıyer de intihara kalkışan kişiyi polis vazgeçirdi #2

    İlk olarak müzakereci polisin yanına giden vatandaş, ardından sağlık kontrolü için ambulansa bindirildi. Sağlık kontrolünün ardından ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Sarıyer de intihara kalkışan kişiyi polis vazgeçirdi #3

    Sarıyer de intihara kalkışan kişiyi polis vazgeçirdi #4

    Sarıyer de intihara kalkışan kişiyi polis vazgeçirdi #5

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