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    Sarıyer’de iş yerinde çıkan yangın, paniğe neden oldu

    5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinin elektrik sayaçları panosundan çıkan yangın, panik yarattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
    • DHA
    • 10.11.2021 - 14:25
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 14:37
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    Sarıyer’de iş yerinde çıkan yangın, paniğe neden oldu

    İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi'nde 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinin elektrik sayaçları panosunda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

    İş yerini saran dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi, bir yandan da binada bulunanları uyararak dışarı çıkmalarını sağladı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölge sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri olay yerine şerit çekerek toplanan kalabalığı uzaklaştırmaya çalışmaya çalıştı.

    CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

    Yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kısa sürede söndürüldü.

    Dumanları ilk fark edenlerden biri olan Ali Zafer Büyükdurmuş, "İçeriden dumanlar çıkınca, içeride kimse var mı diye baktım. İçeride kimse yoktu, ben de hemen itfaiyeye haber verdim. Arka tarafta bahçe yanıyordu ama içerisi de yanıyordu.” ifadelerini kullandı.

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