Sarıyer’de iş yerinin önündeki çiçeklerin çalınma anları kamerada

Bir iş yerinin önünde bulunan çiçek, 1 ay içerisinde iki defa çalındı. İlk olarak İETT şoförü tarafından saksı ile çalınan çiçek, bulunduktan kısa bir süre sonra yerinden sökülerek çalındı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bağlı Tarabya Mahallesi’nde, Çiçek Sokak ile Araba Yolu Caddesi'nin kesiştiği noktada bulanan lokantanın önündeki çiçekler 15 Mayıs tarihinde çalındı.

İşletme sahibi Hüseyin Çelik, sabah iş yerine geldiğinde çiçeklerden ikisinin yerinde olmadığını fark edince güvenlik kameralarını inceledi.

Çelik, dükkanın önünde duran İETT otobüsünden inen şoförün saksılarından iki tanesini aldığını gördü.

Polise giderek şikayetçi olmasının ardından, İETT şoförü kısa sürede yakalandı.

Çalınan çiçekler alınarak sahibine teslim edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çelik 24 Haziran'da iş yerine geldiğinde, çalındıktan sonra bulunup kendisine geri getirilen çiçeklerden birinin bu sefer saksıdan sökülerek çalındığını fark etti.

Tekrardan polise giden Çelik, şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, çiçeği sökerek çalan kişinin bir kadın olduğunu tespit etti.

Polis, kadının yakalanması için çalışma başlattı.

“AYNI ÇİÇEĞİMİN İKİ DEFA ÇALINMASINA ANLAM VEREMİYORUM”

Hüseyin Çelik, yaşadıklarına ilişkin şu sözleri kaydetti:

“1 ay içinde aynı çiçeğimin iki defa çalınmasına anlam veremiyorum. Yeşili seviyoruz, elimizden geldiği kadar çiçek bakmaya çalışıyoruz. Bilemedim ki, insanların gözü kalmış herhalde, sürekli aynı çiçeğimi çalıp duruyorlar. En son da çalarak öldürdü yani, çiçeği yerinden sökerek öldürdü.





Alıp çöpe atacak, onu büyütme şansı yok. Biz burada insanları hiçbir şekilde kırmıyoruz, elimizden geldiği kadarıyla gerek kaktüsümüz olsun gerek diğer çiçeklerimiz olsun vermeye çalışıyoruz. Ama insanlar kökünü istiyorlar. Öncesinde iki saksıyı komple götürdüler, onu geri aldık. Sonra saksının içindekini söküp götürdüler, o da sökülünce ölecek.





“KOCA OTOBÜSÜ BURAYA ÇEKİYOR”

Gece yarısı otobüs şoförü herhalde son seferini yapıp döndükten sonra evine giderken, buraya koca otobüsü çekiyor. Sağa sola bakıyor. Kimse yokken, birini komşumuzun önüne koymuştuk, bir tanesi de buradaydı iki saksıyı alıp gidiyor. Bir gün sonra polis çiçeği çalanı buldu.

Çiçekleri geri getirdiler. Geçen gün de biz dükkandan çıkınca bir kadın geliyor, erketeye yatıp milletin geçmesini bekliyor sonra çiçeği kökünden söküyor. Ama o çiçek yerinden söküldükten sonra artık çöp. İki seferde de çalınan aynı çiçek, beş yıldır baktığım çiçek.”

Sarıyer’de iş yerinin önündeki çiçeklerin çalınma anları kamerada VİDEO





