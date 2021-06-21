Sarıyer'de işe giden genç kız köpeklerin saldırısına uğradı

Evden çıktıktan sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Hatice Ağır, "Bir anda koşmaya başladılar. Beni yere düşürdüler. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yaşayan 25 yaşındaki Hatice Ağır, işe gitmek üzere evden çıktı.

Evden çıktıktan sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Ağır, kollarıyla yüzünü korumaya çalışırken, yerlerde sürüklendi.

Çığlıklar üzerine evlerinden koşanlar, ellerine aldıkları sopalarla köpekleri uzaklaştırarak, genç kızı kurtardı.

"KOŞMAK İSTEDİM AMA.."

Köpeklerin; kolundan, omzundan, bacaklarından ve parmağından ısırarak yaraladığı Hatice Ağır, yakınları tarafından Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Yaşadığı şoku henüz atlatamayan Hatice Ağır, “İşe gidiyordum, bir anda köpeklerin üzerime geldiğini gördüm. Bir anda koşmaya başladılar. Koşmak istedim ama ayaklarıma dolandılar, biri bacağımı ısırdı, diğeri parmağımı ısırdı, beni yere düşürdüler.

Sonrasını çok hatırlamıyorum, yüzüstü düştüm, darbe aldım. Yüzümü korumaya çalıştım. Kolumu parçaladılar. Bacaklarımı ısırdılar. Komşular sopalarla gelip kovaladı. Hastanede müdahaleler yapıldı" dedi.

"ENİŞTEME DE SALDIRDILAR"

Sokak köpeklerinin sürekli birilerine saldırdığını ifade eden Ağır, “Belediyeye müracaat ettik, Sarıyer Belediyesi’nin barınağının olmadığını, hiçbir şey yapamayacaklarını, alsalar bile 15 gün sonra tekrar sokaklara bırakmak zorunda olduklarını söylediler.

Artık sokaklarda yürüyemiyoruz, köpek çokluğundan. Birkaç gün önce komşumuz arka bacağından ısırıldı.

Dün bir komşumuz daha aradı, onun oğlunu yürürken bir anda arkadan gelip ısırmışlar. Enişteme de saldırmışlar. Sürekli oluyor ama hiçbir şey yapmıyorlar” diye konuştu.





"ÇIĞLIKLARI DUYUNCA YATAKTAN FIRLADIK"

Köpeklerin genç kıza saldırmasına tanık olan Nazmiye Çiçekli, “Çığlık duyduk, yataktan fırladık. Kızım, ‘Anne kızı öldürüyorlar, yetiş’ dedi. Sekiz köpek, kızı bizim evin oradan alıp caminin oraya kadar sürükledi. Kimi bacağından saldırıyor, kimi kolundan. Çaresiz kaldım, çığlık attım, komşulara seslendim. Üç gündür atamıyorum bunu içimden.

Biz de hayvanseveriz ama evinde besleyip sokağa salanlara ben hayvansever demem. Köpek besliyorsan alıp, bahçende beslersin, alıp sokaklara bırakmakla köpek beslenmiyor. Benim de köpeğim vardı ama böyle bir caniliğe kimse göz yumamaz.

Bu kız kurtuldu ama bir gün kurtulamayan belki torunumuz, eşimiz olabilir. Çaresiz bir insan olabilir. Ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte yapalım” şeklinde konuştu.





DAHA ÖNCE BİR SALDIRI DAHA OLDU

Sokak köpeklerinin daha önce de kendisine saldırdığını kaydeden Fahriye Demir ise, “İşe gidiyordum, sol diz kapağımın arkasından ısırdı. Dizüstü çöktüm. Arkamı döndüm, başka bir köpek de havlayarak geliyor. İnsanlar köpekleri kovaladı. Ben hala aşılarımı yaptırıyorum.” dedi.

Mahalleli sokak köpekleriyle ilgili kalıcı çözüm bulunması için imza topladı.



