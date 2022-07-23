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    Sarıyer’de kamyon, gecekondunun üzerine uçtu: 4 yaralı

    Sarıyer’de kamyon, gecekondunun üzerine uçtu: 4 yaralı

    İstanbul Sarıyer'de yokuş aşağıya inerken kontrolden çıkan kamyon gecekondunun üzerine uçarken, kazada mahsur kalan 4 kişi yaralandı.
    • 23.07.2022 - 05:27
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 11:04
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    03.00 sıralarında Sarıyer Kazım Karabekir Mahallesi Kuşdili Çıkmazı Sokak’ta yokuş aşağıya seyir halinde olan bir kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerindeki 34 GB 3401 plakalı otomobile vurduktan sonra sokak üzerinde bulunan gecekondunun üzerine uçtu.

    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Gecekondudaki 4 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre; olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu gecekonduda yaşayan Fatma Y. , Miray Y. , Kadir Y. ,Hasan Y. ve kamyon şoförü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Sarıyer’de kamyon, gecekondunun üzerine uçtu: 4 yaralı - VİDEO

    Sarıyer’de kamyon, gecekondunun üzerine uçtu: 4 yaralı #1

    1 kişinin durumu iyi

    Göçük altında kalan yaralılar ambulans ile hastaneye sevk edildi. Gecekonduda yaşayan Fatma Y. , Miray Y. , Kadir Y. ve kamyon şöförün yaralı olduğu öğrenilirken Hasan Y. nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kamyonun üzerine uçtuğu gecekonduda çalışmalar devam ediyor.

    Sarıyer’de kamyon, gecekondunun üzerine uçtu: 4 yaralı #2

    Sarıyer’de kamyon, gecekondunun üzerine uçtu: 4 yaralı #3

    Sarıyer’de kamyon, gecekondunun üzerine uçtu: 4 yaralı #4

    Sarıyer’de kamyon, gecekondunun üzerine uçtu: 4 yaralı #5

    Sarıyer’de kamyon, gecekondunun üzerine uçtu: 4 yaralı #6

    Sarıyer’de kamyon, gecekondunun üzerine uçtu: 4 yaralı #7

    Sarıyer’de kamyon, gecekondunun üzerine uçtu: 4 yaralı #8

    Sarıyer’de kamyon, gecekondunun üzerine uçtu: 4 yaralı #9

    Sarıyer’de kamyon, gecekondunun üzerine uçtu: 4 yaralı #10


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