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- Sarıyer'de kargodan 72 bin TL’lik bilgisayarı çaldı
Sarıyer'de kargodan 72 bin TL’lik bilgisayarı çaldı
- 19.11.2022 - 16:21
- Güncelleme : 19.11.2022 - 16:30
istanbul'un Sarıyer ilçesindeki bir kargo şirketinde, 3 Kasım 2022 tarihinde, bir olay yaşandı.
Müşteki A.M. C.(39), internet üzerinden 72 bin TL değerindeki bilgisayarını satmak için şüpheli şahıslar ile anlaştı.
Anlaşmaya göre; müşteki, bilgisayarı kargo ile yolladı ancak şüpheli şahıslar ise kargo şirketine girip bilgisayarı parasını vermeden çaldılar.
Hırsızlık anları kaydedildi
Şüpheli şahısların bilgisayarı çaldıkları anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Sarıyer'de kargodan 72 bin TL’lik bilgisayarı çaldı
2 kişi cezaevine gönderildi
İhbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, şahısların kimliğini görüntülerden tespit etti.
Kimliği tespit edilen Müveyran Ş. (22) ve Diyar Ö.(21) yakalandıktan sonra sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.