İnternet üzerinden 72 bin TL’ye bilgisayar satın alan şüpheli, cihazı aldığı kişiyle kargo geldikten sonra parasını vereceği konusunda anlaştı. Şüpheli, bilgisayarı kargo şirketinden çalarak kaçtı.

istanbul'un Sarıyer ilçesindeki bir kargo şirketinde, 3 Kasım 2022 tarihinde, bir olay yaşandı.

Müşteki A.M. C.(39), internet üzerinden 72 bin TL değerindeki bilgisayarını satmak için şüpheli şahıslar ile anlaştı.

Anlaşmaya göre; müşteki, bilgisayarı kargo ile yolladı ancak şüpheli şahıslar ise kargo şirketine girip bilgisayarı parasını vermeden çaldılar.

Hırsızlık anları kaydedildi

Şüpheli şahısların bilgisayarı çaldıkları anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Sarıyer'de kargodan 72 bin TL’lik bilgisayarı çaldı

2 kişi cezaevine gönderildi

İhbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, şahısların kimliğini görüntülerden tespit etti.

Kimliği tespit edilen Müveyran Ş. (22) ve Diyar Ö.(21) yakalandıktan sonra sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.