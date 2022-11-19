Petrol
87.88
-2.12%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
317.951
0.02%
BTXN Coin
6.54
-0.90%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Sarıyer'de kargodan 72 bin TL’lik bilgisayarı çaldı

    İnternet üzerinden 72 bin TL’ye bilgisayar satın alan şüpheli, cihazı aldığı kişiyle kargo geldikten sonra parasını vereceği konusunda anlaştı. Şüpheli, bilgisayarı kargo şirketinden çalarak kaçtı.
    • 19.11.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 16:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sarıyer'de kargodan 72 bin TL’lik bilgisayarı çaldı

    istanbul'un Sarıyer ilçesindeki bir kargo şirketinde, 3 Kasım 2022 tarihinde, bir olay yaşandı.

    Müşteki A.M. C.(39), internet üzerinden 72 bin TL değerindeki bilgisayarını satmak için şüpheli şahıslar ile anlaştı.

    Anlaşmaya göre; müşteki, bilgisayarı kargo ile yolladı ancak şüpheli şahıslar ise kargo şirketine girip bilgisayarı parasını vermeden çaldılar.

    Hırsızlık anları kaydedildi

    Şüpheli şahısların bilgisayarı çaldıkları anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

    Sarıyer'de kargodan 72 bin TL’lik bilgisayarı çaldı

    2 kişi cezaevine gönderildi

    İhbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, şahısların kimliğini görüntülerden tespit etti.

    Kimliği tespit edilen Müveyran Ş. (22) ve Diyar Ö.(21) yakalandıktan sonra sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sarıyer de kargodan 72 bin TL’lik bilgisayarı çaldı #1

    Sarıyer de kargodan 72 bin TL’lik bilgisayarı çaldı #2

    Sarıyer de kargodan 72 bin TL’lik bilgisayarı çaldı #3


    Taksim'deki terörist 9 gün önce aynı yerde keşif yaptı
    Gündem

    Taksim'deki terörist 9 gün önce aynı yerde keşif yaptı

    Kira tespit davası nedir, hangi şartlarda açılır? Dava masrafı ve süresi!
    Yaşam

    Kira tespit davası nedir, hangi şartlarda açılır? Dava masrafı ve süresi!

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Görüş Bildir