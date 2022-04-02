Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
685.156
3.46%
BTXN Coin
36.40
0.00%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Sarıyer'de kebapçı dükkanında yangın çıktı

    Sarıyer Bahçeköy'de bir kebapçıda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki 3 binaya sıçradı. Yangına müdahale eden bir itfaiye aracı da alev topuna döndü.
    • İHA
    • 02.04.2022 - 09:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sarıyer'de kebapçı dükkanında yangın çıktı

    Sarıyer Bahçeköy'de bir kebapçıda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki 3 binaya sıçradı. Yangına müdahale eden bir itfaiye aracı da alev topuna döndü. Bölgeye İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

    AYRINTILAR GELECEK...


    İlginizi Çekebilir

    iPhone'lardaki şarj sorunu çözüldü
    Teknoloji

    iPhone'lardaki şarj sorunu çözüldü

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Papa Franciscus, Kanadalı yerlilerden özür diledi
    Dünya

    Papa Franciscus, Kanadalı yerlilerden özür diledi

    Görüş Bildir