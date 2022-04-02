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Sarıyer'de kebapçı dükkanında yangın çıktı

Sarıyer'de kebapçı dükkanında yangın çıktı

Sarıyer Bahçeköy'de bir kebapçıda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki 3 binaya sıçradı. Yangına müdahale eden bir itfaiye aracı da alev topuna döndü.