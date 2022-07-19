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- Sarıyer'de kontrolden çıkan kimyasal yüklü tır yan yattı
Sarıyer'de kontrolden çıkan kimyasal yüklü tır yan yattı
Ankara istikametine ilerleyen tır şoförünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kimyasal madde dolu araç devrildi. Sürücü hastaneye kaldırılırken, bölgede trafik oluştu.
- 19.07.2022 - 15:34
- Güncelleme : 19.07.2022 - 15:36
Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan tır, kontrolden çıktı.
Ankara istikametinde kimyasal madde taşıdığı öğrenilen tırın şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza kaçınılmaz oldu.
Devrilen tırı gören diğer sürücüler, ilgili ekiplere durumu bildirdi.
Yaralı şoför tedavi altında
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sarıyer'de kimyasal madde yüklü tır devrildi VİDEO
Trafik kilitlendi
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafikte yoğunluk oluşurken, tıtın kaldırılması için çalışma başlatıldı.