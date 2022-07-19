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    Sarıyer'de kontrolden çıkan kimyasal yüklü tır yan yattı

    Ankara istikametine ilerleyen tır şoförünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kimyasal madde dolu araç devrildi. Sürücü hastaneye kaldırılırken, bölgede trafik oluştu.
    • 19.07.2022 - 15:34
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 15:36
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    Sarıyer'de kontrolden çıkan kimyasal yüklü tır yan yattı

    Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan tır, kontrolden çıktı.

    Ankara istikametinde kimyasal madde taşıdığı öğrenilen tırın şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza kaçınılmaz oldu.

    Devrilen tırı gören diğer sürücüler, ilgili ekiplere durumu bildirdi.

    Yaralı şoför tedavi altında

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Sarıyer'de kimyasal madde yüklü tır devrildi VİDEO

    Trafik kilitlendi

    Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafikte yoğunluk oluşurken, tıtın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

    Sarıyer de kontrolden çıkan kimyasal yüklü tır yan yattı #1

    Sarıyer de kontrolden çıkan kimyasal yüklü tır yan yattı #2

    Sarıyer de kontrolden çıkan kimyasal yüklü tır yan yattı #3


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