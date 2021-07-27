Sarıyer’de köpeği ezip yoluna devam etti

B.B. isimli bir sürücü, yolda yatan köpeğin üzerinden geçtikten sonra yoluna devam etti. Çevredekilerin tepkisi üzerine sürücü, yasak olan yerden U dönüşü yaparak bölgeden uzaklaştı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Zekeriyaköy Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi üzerinde seyir halinde olan B.B. isimli sürücü, otomobille yolda yatan 'Cindy' isimli köpeğin üzerinden geçtikten sonra yoluna devam etti.

Çevredeki vatandaşların tepki göstermesi üzerine B.B., dönüşün yasak olduğu yerden U dönüşü yaparak olay yerinden uzaklaştı.

B.B.’nin köpeği ezme anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yaralı olarak tedavi altına alınan köpeğin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

“ÜZERİNDEN AĞIR AĞIR DÖRT TEKERLEK GEÇTİ”

Olayı gören Melanie Topparmak, yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

“Cindy bizim sitenin köpeği. Uyurken siteden çıkan bir araç üzerinden ağır ağır dört tekerlek geçti. Daha sonra şuradaki yasak yerden U dönüşü yaparak panik içinde uzaklaşıp kaçtı. Hemen ardından belediye ekipleri gelerek Cindy'i aldılar. Ben de peşinden gittim.





Cindy'nin durumunun ağır olduğunu öğrendim. Müşahedeye aldılar iç kanama riskinden dolayı. Daha sonra bu olayı gerçekleştiren kişiyle iletişime geçme şansımız oldu. Konuştuk, umurunda bile olmadı. Hiçbir şekilde ilgilenmedi. Ne köpeğin durumu ile ne de tedavi masrafıyla ilgilendi. Onun için endişeleniyoruz.

“KOSKOCA KÖPEĞİ FARK EDEMİYORSANIZ ARABA KULLANMAYIN”

Bu vicdansız insanların en azından arabasını kenara çekip hayvanla ilgilenmesini, ölüme terk etmemesini istiyorum. Özellikle Sarıyer bölgesi her yerde köpeklerin ve canlıların olduğu bir bölge. Biz bu duruma alışığız, buna dikkat ederek araba kullanıyoruz. Eğer koskoca bir köpeği fark edemiyorsanız lütfen araba kullanmayın.”

"DURUMU ÇOK KRİTİK"

Zeynep Pulatoğlu ise, "Önceden bir araba geçiyor ama o Cindy'nin kenarından yavaşça geçiyor. Ama bu kadın geniş açıdan dönerek, elinde telefonu mu var, müzik sesi açık mıdır? Geniş açıdan dönerek Cindy'i dört teker altına alıyor. Cindy'in şu anda durumu çok kritik." dedi.