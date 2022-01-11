Aile görünümü ile siteye giren 3 kadın, Libya başkonsolosunun ve komşusunun evinden yaklaşık 800 bin liralık altın çaldı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, geçtiğimiz günlerde yanlarında bir çocukla misafir olarak siteye giren 3 kadın, boş olan evleri dolaşmaya başladı.

Sitede bulunan Libya konsolosunun evine giren kadınlar, yaklaşık 500 bin TL'lik ziynet eşyası çaldı. Yan daireye de geçen kadınlar, buradan da yaklaşık 300 bin TL'lik altın çaldı.

KAMERAYA YANSIDI

Siteden çıkan kadınlar, kayıplara karıştı. Hırsızların sitede dolaştıkları anlar, saniye saniye güvenlik kameralarına da yansıdı.

Sarıyer’de, Libya başkonsolosunun evi soyuldu VİDEO



KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Akşam eve dönen ev sahipleri, durumu fark edince polis ekiplerine haber verildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek zanlıların kimliklerini tespit etti.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Zanlılar, bir miktar altınla birlikte Maltepe'de yakalandı. 44 suç kaydı olan Ebru Ulutekin, 17 suç kaydı olan Ayşe Çelik ve kardeşi Mine Çelik, sevk edildikleri nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.