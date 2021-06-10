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    Sarıyer’de lüks mağazada ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı

    Pahalı ayakkabıların satıldığı bir mağazada, deneme bahanesi ile giydiği 8 bin liralık ayakkabıları çalan 14 yaşındaki şahıs yakalandı.
    • DHA
    • 10.06.2021 - 12:34
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 12:35
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    Sarıyer’de lüks mağazada ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı

    İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezine gelen 14 yaşındaki E.S., pahalı markaların satıldığı bir ayakkabı dükkanına girdi.

    Bir süre ayakkabılara bakan şahıs, 8 bin lira değerindeki ayakkabıyı deneme bahanesi ile giydi.

    Mağaza görevlisinin yanından uzaklaşmasını fırsat bilen E.S., eski ayakkabısını olay yerinde bırakarak giydiği ayakkabılar ile bölgeden uzaklaştı.

    Olay anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    EKİPLERE HABER VERİLDİ

    Çalışanların durumu fark edilmesi ile polis ekiplerine haber verildi.

    Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede E. S.'nin mağazadan çıktıktan sonra taksiye binerek uzaklaştığını tespit etti.

    Plakası tespit edilen taksi, Şişli’de durduruldu.

    Sarıyer’de lüks mağazada ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı VİDEO

    ÇALINTI PARFÜM BULUNDU

    Takside bulunan E.S., yakalanarak gözaltına alındı.

    Yapılan aramalarda E.S.’nin üzerinde başka bir mağazadan çalınmış parfüm bulundu.

    SERBEST BIRAKILDI

    Ayakkabı ve parfüm mağazalara teslim edildi. Mahkemeye çıkarılan E.S., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Sarıyer’de lüks mağazada ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı #1

    Sarıyer’de lüks mağazada ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı #2

    Sarıyer’de lüks mağazada ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı #3

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