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Sarıyer’de lüks mağazada ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı

Sarıyer’de lüks mağazada ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı

Pahalı ayakkabıların satıldığı bir mağazada, deneme bahanesi ile giydiği 8 bin liralık ayakkabıları çalan 14 yaşındaki şahıs yakalandı.