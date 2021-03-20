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    Sarıyer’de mazgal kapağı hırsızları polisten kaçamadı

    Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan zanlılar, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
    • İHA
    • 20.03.2021 - 14:55
    • Güncelleme : 20.03.2021 - 14:57
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    Sarıyer’de mazgal kapağı hırsızları polisten kaçamadı

    İstanbul'un Sariyer ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçiburnu Mahallesi’ndeki bir sokak üzerinden 2 ayrı mazgalın çalınması üzerine hareket geçti.

    Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızların ATV motor kullanarak mazgal kapaklarını çaldıklarını ve hurdacıya sattıklarını belirledi.

    YABANCI UYRUKLU HIRSIZLARA GÖZALTI

    Olayla ilgili araştırma başllan polis ekipleri Pakistan uyruklu N.M.K., N.U. ve Afganistan uyruklu R. K. isimi zanlıları gözaltına aldı. Zanlılar ile birlikte biri çalıntı iki adet ATV motor da ele geçirildi.

    Polis ekipleri çalıntı mazgal kapaklarını satın alan hurdacılar İ.A. ve F.P.’yi de gözaltına aldı.

    2 ZANLI TUTUKLANDI

    Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.A. ve F.P serbest bırakılırken. R.K. isimli şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

    N.M.K. ve N.U. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sarıyer’de mazgal kapağı hırsızları polisten kaçamadı VİDEO



    Sarıyer’de mazgal kapağı hırsızları polisten kaçamadı #1

    Sarıyer’de mazgal kapağı hırsızları polisten kaçamadı #2

    Sarıyer’de mazgal kapağı hırsızları polisten kaçamadı #3

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