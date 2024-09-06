İHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Hacıosman-Yenikapı metrosunun Sarıyer Atatürk Oto Sanayi istasyonunda saat 17.30 sıralarında yürüyen merdivenin iki basamağı vatandaşların indiği sırada ortadan ikiye ayrıldı.

BASAMAKLAR ÇIKTI, YOLCULAR PANİKLE KAÇTI

Bu sırada merdivenlerin başında kimsenin olmaması bir faciayı önlerken, basamakların yerinden çıkarak kırıldığı görüldü. Yolcular ise büyük panik yaşadı. Bozulan merdiven durdurulurken olay yerinde güvenlik önlemi alındı.

"SON DAKİKADA KURTULDUM"

Çok korktuğunu belirten Aysel Çavuşoğlu, şunları söyledi:

Ben yürüyen merdivenden indim. Arkamda bir beyefendi vardı o da indi sonra merdiven çöktü. Ben merdivenlerden indim birden merdiven çöktü. Çok korktum. Son dakikada kurtuldum. Artık bu korkuyla nasıl metroya bineceğiz. Burada her gün işe gidip geliyoruz.