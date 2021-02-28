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    Sarıyer'de motosikletli, 'U' dönüşü yapan otomobilin altına girdi

    Seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, cadde üzerinde aniden dönüş yapan otomobile çarparak devrildi. Feci kazada yaralanan motosikletli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 28.02.2021 - 09:16
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    Sarıyer'de motosikletli, 'U' dönüşü yapan otomobilin altına girdi

    Sarıyer Emirgan’da otomobille seyir halinde olan Ali Haydar Yıldırım, cadde üzerinde aniden ’U’ dönüşü yapmak istedi.

    Dönüş için manevra yapan otomobile, arkasından motosikletle seyreden Ekrem Yiğit Gül çarptı.

    OTOMOBİLİN ALTINA GİRDİ

    Çarpma sonucu kontrolü kaybeden sürücü, motosikletiyle birlikte otomobilin altına girdi.

    Feci kaza sonrası sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    YARALI KURTULDU

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Gül’ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

    Motosikletlinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Öte yandan, kazayla ilgili polis ekipleri de inceleme yaparak tutanak tuttu. İncelemelerin ardından sürücü Yıldırım, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Sarıyer de motosikletli, U dönüşü yapan otomobilin altına girdi #1

    Sarıyer de motosikletli, U dönüşü yapan otomobilin altına girdi #2

    Sarıyer de motosikletli, U dönüşü yapan otomobilin altına girdi #3

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    Sarıyer de motosikletli, U dönüşü yapan otomobilin altına girdi #5

    Sarıyer de motosikletli, U dönüşü yapan otomobilin altına girdi #6

    Sarıyer de motosikletli, U dönüşü yapan otomobilin altına girdi #7

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