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    Sarıyer'de motosikletlilerin feci kazası

    Süratli şekilde giden motosikletli, o sırada dönüş yapan başka bir motosikletliyle çarpıştı. Kazanın etkisi ile bir sürücü savrulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 27.07.2021 - 10:11
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 10:55
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    Sarıyer'de motosikletlilerin feci kazası

    İstanbul’un Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi Şehit Naci Tuncer Sokak'ta yabancı uyruklu bir kişinin hızlı şekilde kullandığı motosiklet, o sırada sola dönen Volkan A. idaresindeki motosiklete çarptı.

    Kazanın etkisi ile yabancı uyruklu sürücü havaya savrulduktan sonra 20 metre sürüklenip ağır şekilde yaralanırken, Volkan A. hafif şekilde yaralandı.

    AĞIR YARALANDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı.

    Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

    Sarıyer'de motosikletlilerin feci kazası VİDEO

    Sarıyer de motosikletlilerin feci kazası #1

    Sarıyer de motosikletlilerin feci kazası #2

    Sarıyer de motosikletlilerin feci kazası #3

    Sarıyer de motosikletlilerin feci kazası #4

    Sarıyer de motosikletlilerin feci kazası #5

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