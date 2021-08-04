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    Sarıyer’de öldürülen gencin taşındığı anlar kamerada

    Eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 20 yaşındaki Nuh Koç, vurularak hayatını kaybetti. Koç’un eğlence mekanından çıkarılıp, taşındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 04.08.2021 - 13:44
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 13:49
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    Sarıyer’de öldürülen gencin taşındığı anlar kamerada

    İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Huzur Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanına gelen grup ile aralarında husumet bulunan garson Metin Y. arasında, 31 Temmuz Cumartesi günü saat 06.20 sıralarında silahlı kavga çıktı.

    Kavga sırasında 5 kişi darbedildi. Mermilerin hedefi olan Nuh Koç (20) isimli bir kişi, vurularak yaşamını yitirdi.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Koç, mekan sahipleri ve çalışanlar tarafından Kağıthane Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

    Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

    Olaya karıştığı tespit edilen M.A. (66), A.A. (44), U.A. (36), M.Y. (44), R.K. (40), Ş.H.D. (42), M.V.Ç. (34) isimli şüpheliler aynı gün, M.K. (20) ve Koç'u silahla öldürdüğü belirlenen mekan sahibinin oğlu Kadir.A. (38), geçen pazartesi yakalanarak gözaltına alındı.

    Sarıyer’de öldürülen gencin taşındığı anlar kamerada #1

    KAN İZLERİ SİLİNMEYE ÇALIŞILDI

    Ekipler eğlence mekanında yapılan çalışmalarda, kan izlerinin silinmeye çalışıldığı ve güvenlik kameralarının kayıt cihazının söküldüğü tespit edildi.

    15 METRE TAŞINDI

    Ayrıca Nuh Koç’un, öldürüldükten sonra iş yerinden 15 metre uzağa taşındığı belirlendi. Taşıma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sarıyer’de öldürülen gencin taşındığı anlar kamerada VİDEO

    9 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Olayda kullanılan silah, öldürülen Koç’un yanında bulundu.

    Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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