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    Sarıyer'de orman yangını çıktı

    Garipçe'de bulunan ormanlık alanda nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı.
    • DHA
    • 08.07.2020 - 07:24
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    Sarıyer'de orman yangını çıktı

     

    Gece saatlerinde Garipçe Yolu 15 Temmuz Şehitler Ormanı'na bağlantı noktasında bir yangın meydana geldi.

    Ormanlık alanın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Sarıyer'de orman yangını çıktı #1

    YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ

    Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı.

    Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

    Sarıyer'de orman yangını çıktı #2

    Sarıyer'de orman yangını çıktı #3

    Sarıyer'de orman yangını çıktı #4

     

     

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