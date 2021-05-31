Otomobili ile yol üzerinde bulunan köpeği ezen şahıs, olay yerini terk etti. Acı çeken köpek, olayı gören başka bir kadın tarafından veterinere götürüldü.

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde Mısırlı Ahmad Mohsen Y. isimli bir şahıs, otomobili ile yol üzerinde bulunan yavru bir köpeği ezdi.

Köpeğin acı içinde çığlık atması üzerine otomobilini durduran şahıs, araçtan inip bir süre köpeğe baktı.

Bir süre köpeği izledikten sonra, otomobile binip olay yerini terk etti.

O anlar, çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

EKİPLERE BİLDİRİLDİ

Yavru köpeği gören bir kadın, acı çeken hayvanı arabasına alarak veterinere götürdü.

Köpeğe ve 6 kardeşine bakan mahalleli, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sarıyer’de otomobili ile yavru köpeği ezip kaçtı VİDEO

SERBEST BIRAKILDI

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisler, köpeği ezen şahsın kimliğini tespit ettikten sonra gözaltına aldı.

Ahmad Mohsen Y., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

“BU NASIL İNSANLIK”

Görgü tanığı kadın, “Bir araba geldi. Araba öyle bir hızla geliyor ki, işaret yaptım 'dur' diye ama durmadı. Çarptı gitti. Yazık günah. Bu nasıl insanlık? Hepimizde vicdan olması lazım. Ben o yavrulardan birini alıp evimde bakacağım.” ifadelerini kullandı.