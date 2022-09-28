Sarıyer'de kaza yapan genci annesi sakinleştirdi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, inşaat önündeki korkuluklara çarparak İSKİ'nin altyapı çukuruna düştü. Kaza haberini alan anne olay yerine koştu.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde B.E. isimli sürücünün kontrolündeki otomobil, seyir halinde ilerlediği sırada kontrolden çıktı.

Kazanın şiddetiyle inşaat önündeki korkuluklara çarpan araç, ardından İSKİ’nin altyapı çalışması yaptığı çukura yuvarlandı.

Sürücü otomobilden kendi çıktı

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralı genç, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç annesi tarafından sakinleştirildi

Kaza haberini alan anne olay yerine geldiğinde oğlunun yerde yaralı halde yattığını gördü.

Bunun üzerine gözyaşlarına hakim olamayan anne, oğlunu alnından öperek sakinleştirmeye çalıştı.

Hastaneye kaldırıldı

Öte yandan çevredekiler de anne ve oğlu sakinleştirmek istedi.

Ekipler yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

"Biz de içeriden ses duyarak geldik"

Orada bulunan İSKİ çalışanı Cahit Bahçe, "Büyük ihtimalle hızlı geliyormuş. Çünkü burada komple bariyerler vardı. Biz de içeriden ses duyarak geldik. Tüm bariyerleri falan komple ezmiş. Burası güvenliğe alınmıştı. Durumu iyiydi. Zaten gelip müdahale ettik." dedi.

İnceleme başlatıldı

İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.