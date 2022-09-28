Petrol
86.03
1.37%
Euro
17.779
0.50%
Dolar
18.5259
0.42%
Altın
974.36
0.87%
Borsa
3238
-0.84%
Bitcoin
358.227
-4.63%
BTXN Coin
10.28
4.36%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Sarıyer'de kaza yapan genci annesi sakinleştirdi

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, inşaat önündeki korkuluklara çarparak İSKİ'nin altyapı çukuruna düştü. Kaza haberini alan anne olay yerine koştu.
    • 28.09.2022 - 12:21
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 14:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sarıyer'de kaza yapan genci annesi sakinleştirdi

    İstanbul'un Sarıyer ilçesinde B.E. isimli sürücünün kontrolündeki otomobil, seyir halinde ilerlediği sırada kontrolden çıktı.

    Kazanın şiddetiyle inşaat önündeki korkuluklara çarpan araç, ardından İSKİ’nin altyapı çalışması yaptığı çukura yuvarlandı.

    Sürücü otomobilden kendi çıktı

    Hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralı genç, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sarıyer de kaza yapan genci annesi sakinleştirdi #1

    Yaralı genç annesi tarafından sakinleştirildi

    Kaza haberini alan anne olay yerine geldiğinde oğlunun yerde yaralı halde yattığını gördü.

    Bunun üzerine gözyaşlarına hakim olamayan anne, oğlunu alnından öperek sakinleştirmeye çalıştı.

    Hastaneye kaldırıldı

    Öte yandan çevredekiler de anne ve oğlu sakinleştirmek istedi.

    Ekipler yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

    "Biz de içeriden ses duyarak geldik"

    Orada bulunan İSKİ çalışanı Cahit Bahçe, "Büyük ihtimalle hızlı geliyormuş. Çünkü burada komple bariyerler vardı. Biz de içeriden ses duyarak geldik. Tüm bariyerleri falan komple ezmiş. Burası güvenliğe alınmıştı. Durumu iyiydi. Zaten gelip müdahale ettik." dedi.

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Sarıyer de kaza yapan genci annesi sakinleştirdi #2

    Sarıyer de kaza yapan genci annesi sakinleştirdi #3


    Merve Özbey: Tek çocuk hiç çocukmuş
    Magazin

    Merve Özbey: Tek çocuk hiç çocukmuş

    Bursa'da uçurumdan yuvarlanan çift: 1 ölü,1 yaralı
    3. Sayfa

    Bursa'da uçurumdan yuvarlanan çift: 1 ölü,1 yaralı

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir