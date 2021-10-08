Sarıyer'de, 'polis tutanağını sildireceğiz' vaadi ile para isteyen şahıslar tutuklandı

2 şahıs, uyuşturucu kullanırken polise yakalanan Saeed K.'ye hakkında yapılan işlemi sildirmeyi vadetti. Tehditle 500 bin dolar isteyen şahıslar, Saeed K.'nin şikayeti üzerine yakalandı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde ikamet eden İran uyruklu Saeed K. (39), 29 Eylül günü, tehditle kendisinden para istendiği gerekçesiyle polise giderek şikayetçi oldu.

Polise verdiği ifadesinde bir kafe işlettiğini belirten Saeed K., bir süre önce polisin evine baskın yaptığını ve uyuşturucu kullanırken yakalandığı için hakkında işlem yapıldığını söyledi.

Olayın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından, tanıdık olan 2 kişinin, "Bize 500 bin dolar verirsen polisin senin hakkındaki işlemini iptal ettiririz. Bizim tanıdıklarımız var. Bu parayı vermezsen seni sınır dışı edecekler." deyip kendisini tehdit ettiklerini söyledi.

“PAZARLIK SONUCU 170 BİN DOLARA ANLAŞTIK”

Saeed K., "Onlara param olmadığını söyleyince pazarlık yaptılar. Pazarlık sonucu 170 bin dolara anlaştık. Parayı hazırlamak için onlardan süre isteyince evden ayrıldılar." dedi.

PARANIN KAFETARYAYA GETİRİLMESİNİ İSTEDİLER

Gasp Büro Amirliği, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis, Saeed K.’den şüphelileri telefonla aramasını ve parayı teslim etmek için randevu vermesini istedi.

Şüpheliler, Saeed K.’den parayı Esenyurt'ta bulunan bir kafeteryaya getirmesini istedi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis ekipleri, belirtilen kafeteryada geniş güvenlik önlemleri aldı.

Saeed K.'nin yanına gelerek parayı isteyen şüpheliler, seri numaraları alınmış parayı aldıktan hemen sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gasp Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli İran uyruklu Ali Razaeı K. (35) ile Mohammad Javad M. (31), sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.