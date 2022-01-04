Sarıyer'de POS cihazında kokain ele geçirildi

Şüpheli hareketleriyle dikkat çeken moto kuryenin, POS cihazını uyuşturucu zulası olarak kullandığı tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde devriye görevi yapan bekçiler, motosikletli kuryelik yapan Saffet E.’nin hareketlerinden şüphelenerek üzerinde arama yapıp GBT sorgusu gerçekleştirdi.

Üzerinden bir şey çıkmayan Saffet E.'nin, son olarak 34 DND 361 plakalı motosikleti arandı.

POS CİHAZINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ekiplerin motosikletin kapalı bölümündeki POS cihazını eline aldığı sırada, Saffet E.’nin şüpheli hareketlerinin artması daha da dikkat çekti. Cihazın kağıt koyma haznesinde 25 gram kokain diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul’da POS cihazından kokain çıktı

GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu maddelere ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 948 lira ile cep telefonuna polis ekipleri tarafından el konuldu. Ekipler, Saffet E.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü.